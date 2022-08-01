Истребители из Германии, Венгрии и Италии с 1 августа приступили к патрулированию воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО Baltic Air Policing. Федеральное министерство обороны Германии сообщило о заступлении ВВС на службу в своем твиттере в понедельник, 1 августа.

Guten Morgen! Ab heute übernimmt @Team_Luftwaffe die Sicherung des #NATO-Luftraums im Baltikum. Die #Bundeswehr beteiligt sich seit 2005 regelmäßig am AirPolicing - für Sicherheit im internationalen Luftraum & nationale Souveränität der Baltischen Staaten. pic.twitter.com/4tYKhurDTV — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 1, 2022

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"С сегодняшнего дня ВВС Германии возьмут на себя охрану воздушного пространства в странах Балтии. Бундесвер регулярно участвует в Air Policing с 2005 года - для обеспечения безопасности в международном воздушном пространстве и национального суверенитета стран Балтии", - говорится в сообщении ведомства.

Новые контингенты заменят бельгийские, французские и испанские подразделения, патрулирующие регион с апреля, указали в НАТО. "В то время, когда европейская безопасность была коренным образом изменена войной России против Украины, истребители НАТО круглосуточно готовы защищать воздушное пространство союзников. Мы всегда начеку", - заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

Миссия Baltic Air Policing действует с 2004 года

Союзники по НАТО по очереди охраняют небо над Эстонией, Латвией и Литвой с тех пор, как страны присоединились к альянсу в 2004 году, поскольку у этих трех государств нет собственных истребителей. В рамках миссии НАТО истребители поднимаются в небо в случае, если чужие самолеты не соблюдают правила полетов или не выходят на связь с авиадиспетчерами.

"Самолеты быстрого реагирования НАТО готовы взлететь в течение нескольких минут, чтобы перехватить любой самолет, который может угрожать воздушному пространству союзников", - отметили в альянсе. После российского вторжения в Украину альянс дополнительно усилил воздушное патрулирование, отмечается в сообщении НАТО.