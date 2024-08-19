2024.08.19 14:16

Немецкая бригада перебросит в Литву более 650 единиц военной техники: колонна будет двигаться недалеко от Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
Vokietijos brigada Pabradėje perdislokuos per 650 karinės technikos vienetų
Vokietijos brigada Pabradėje perdislokuos per 650 karinės technikos vienetų
ФОТО: Lukas Tamošiūnas | Kariuomenė

Немецкая бригада повышенной бдительности перебросит в Литву по суше и морю более 650 единиц военной техники для проведения учений Grand Eagle-2/24, сообщила в понедельник пресс-служба Вооруженных сил Литвы, пишет портал madeinvilnius.

По данным армии, 19-22 августа военная техника 21-й бригады немецкой бригады повышенной бдительности будет двигаться по дорогам Литвы от польской границы до полигона генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде.

Передислоцированные подразделения военной техники до 8 сентября примут участие в учениях Grand Eagle-2/24.

Цель учений – передислокация в Литве как можно более быстрым способом подразделений 21-й бригады немецкой армии с целью обеспечения защиты восточного фланга НАТО.

Эти учения позволяют определить, насколько быстро немецкая армия сможет перераспределить свои силы и присоединиться к литовской армию для защиты территориальной целостности Литвы, а также помогают поддерживать высокий уровень боеготовности в подразделениях.

Прикомандированная к Литве немецкая бригада повышенной бдительности несет дежурство с 2022 года, а с декабря прошлого года командование бригадой повышенной бдительности перешла к 21-й бригаде немецкой армии. Около 4 тысяч военных бригады — одно из подразделений сил быстрого реагирования немецкой армии.

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