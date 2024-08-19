Немецкая бригада перебросит в Литву более 650 единиц военной техники: колонна будет двигаться недалеко от Вильнюса

Прикомандированная к Литве немецкая бригада повышенной бдительности несет дежурство с 2022 года, а с декабря прошлого года командование бригадой повышенной бдительности перешла к 21-й бригаде немецкой армии. Около 4 тысяч военных бригады — одно из подразделений сил быстрого реагирования немецкой армии.