31 августа 2023 г. 11:01

Нелегалы группами едут из Латвии на такси в Литву, а оттуда через Польшу далее по Европе

 
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ФОТО: DELFI

В последнее время нелегалы, пробирающиеся в Латвию через белорусскую границу, пользуются услугами такси. Из приграничья они отправляются в такси до Шауляя в Литве, а оттуда — транзитом через Польшу в страны Западной Европы.

На этой неделе об одном из таких случаях стало известно литовским пограничникам: странные пассажиры вызвали подозрения у водителя, о чем проинформировал полицию. Вскоре стражи порядка задержали четырех нелегалов: двух индийцев (19 лет и 21 год), 20-летнего афганца и 40-летнего пакистанца.

Ни у одного из них не оказалось документов. После выяснения обстоятельств их передали обратно латвийским пограничникам.

В течение месяца это уже третий подобный случай, когда литовским пограничникам удается задержать нелегалов, использующих для перемещения такси. В августе подобные задержания по наводке таксистов уже были проведены под Паневежисом и Йонишкисом.

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