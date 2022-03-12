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В числе нелегальных мигрантов, которые пришли в Литву из Беларуси, нашлись и те, кто просит выпустить их в Украину, они намерены воевать в иностранном легионе, защищать страну от российской инвазии. Однако пограничники сказали, что их просьба нереальна.
Kybartų pataisos namuose apgyvendinti migrantai
Kybartų pataisos namuose apgyvendinti migrantai
© Vytenis Miškinis

Нередко говорят, что нелегальные мигранты бежали из своих стран, вместо того, чтобы остаться там и бороться за свободу.

"Как я могу бороться против коррумпированной власти в Ираке, если общество там раздроблено", – писал в фейсбуке Ариан, находящийся в Пабраде. Он просит выпустить его воевать в Украину.

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"Иракцы не един, вы мне предлагаете воевать за страну, в которой все хотят меня убить только за то, что я езид? Даже если бы я боролся за Ирак, меня закололи бы в спину, убили, – сказал он. – Украина едина, люди в ней едины. Меня это мотивирует воевать с ними за их права, за их страну".

В разговоре с Delfi Ариан сказал, что был первым, кто обратился к пограничникам и в посольство Украины с просьбой разрешить ему ехать туда воевать. Такое же заявление написали еще двое его собратьев по несчастью.

"Мы решили присоединиться к украинской армии и помочь воевать за свободу Украины, потому что такие же мучения мы сами терпели десятилетиями. Только те, кто пережил настоящие мучения, могут их понять в полной мере", – сказано в заявлении, переданном пограничникам.

Prašymas leisti kariauti Ukrainoje
Prašymas leisti kariauti Ukrainoje

По словам Ариана, от пограничников они еще не получили никакого ответа. А посольство Украины поблагодарило их за поддержку, но выразило сожаление в связи с тем, что не может принять в иностранный легион задержанных.

По сведениям Delfi, желающие воевать есть и среди сирийцев. Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии в 2015 г, во время которой пострадали и мирные жители.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы подтвердил, что по крайней мере несколько заявлений от мигрантов поступило. Такие заявления написали мигранты из Пабраде и Кибартай, среди них есть и сирийцы. Однако, по его словам, это невозможно.

"Это мигранты, которые нелегально пришли в Литву, они были задержаны, их перемещение по стране ограничено. На каком основании могут быть выполнены их пожелания? Это из области фантастики, это невозможно, даже нечего тут обсуждать. Единственный путь - их возвращение на родину, если они не получат убежище в Литве или добровольное возвращение домой", – сказал Гедрюс Мишутис.

В Литве еще остаются 3000 нелегальных мигрантов из Беларуси. Большая их часть находится под охраной с прошлого лета. Возможно, что часть из них придется освободить – с Ираком не удается договориться о принудительном возвращении его граждан, а максимальный срок содержания нелегалов под стражей составляет – 18 месяцев.

В начале войны президент Владимир Зеленский обратился к миру с просьбой оказать помощь Украине, сообщается, что откликнулись 20 000 человек из 52 стран мира (Израиль, Великобритания, США, Канада, Литва и др.).

О том, что в Украину отправились и литовцы, в фейсбуке сообщил общественный деятель и бывший советник мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса Даниэлюс Липшицас.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале "военной спецоперации по демилитаризации и денацификации" Украины. Идет война российская армия бомбит крупные города Украины, страну покинули миллионы людей.

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