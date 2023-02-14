aA
В понедельник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали попыток нелегально пересечь государственную границу.
Lietuvos pasienis su Baltarusija
Lietuvos pasienis su Baltarusija
© ELTA / Marius Morkevičius

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 27 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 33 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 322.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 19,6 тыс. нелегальных мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вице-министр: правовая база ЕС в вопросе инструментализации миграции требовалась еще вчера

На неформальной встрече министров внутренних дел...

TOP новостей

Новейший президентский рейтинг: позиция одного лидера тройки снижается

В новейших рейтингах – перемены в тройке лидеров....

"Когда мы были в СССР…": как "Палецкис и Ко" играют на ностальгических чувствах к СССР – и на руку Кремлю

Если Кремль что и умеет делать хорошо, так это...

После замены счетчика счет вырос в три раза

Паневежец поселил в своем доме украинцев. После замены...

Продление школьных каникул: за что родителям грозит штраф

На этой неделе машин на дорогах будет меньше – в школах...

Министр юстиции отреагировала на заявления Ландсбергиса о педофилии: дала консерваторам совет

На публичные рассуждения о педофилии и гомосексуализме...