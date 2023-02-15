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Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали попыток нелегально пересечь государственную границу.
Нелегальные мигранты на границе не фиксировались третьи сутки подряд
© DELFI / Marius Morkevičius

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 14 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 65 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 322.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 19,6 тыс. нелегальных мигрантов.

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