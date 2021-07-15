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В новом выпуске "Delfi Главное": парламент Литвы собрался на внеочередную сессию, чтобы решать проблему нелегальной миграции. Как сделать это, не нарушая прав человека? Тему обсуждаем с представителем литовского Красного Креста Марюсом Тапаравичюсом.

Представителей каких профессий и из каких стран ждут Литве? Об экономической миграции и ситуации на рынке труда говорим с советником Службы занятости при Министерстве социальной защиты и труда Нийоле Дильбене и гостем студии президентом Литовской конфедерации бизнеса Андрюсом Романовскисом. Еще одна тема для обсуждения с гостем - как работодателям мотивировать работников, которые до сих пор не привились: требовать "паспорт возможностей", тест, а может выплатить премию?

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Ведущий передачи - Дмитрий Семенов.

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