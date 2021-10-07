Нелегального мигранта из Ирака в Литве будут судить за хранение детской порнографии

Как сообщила в четверг прокуратура, видеозаписи порнографического характера с изображением детей были обнаружены в телефона 22-летнего гражданина Ирака. Он был задержан сотрудниками Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) после незаконного перехода литовско-белорусской границы в конце июля в Швенчёнском районе.

Во время личного досмотра и досмотра вещей нелегала был изъят его мобильный телефон, в котором он хранил, как предполагается, видеозаписи порнографического характера с изображением детей. Свою вину гражданин Ирака не признает.

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Он ожидает суда под стражей.

Уголовное дело передано Швенчёнской палате Вильнюсского регионального участкового суда.

За подобное преступление грозит штраф или лишение свободы сроком до четырех лет.