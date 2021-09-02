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Нелегальная мигрантка родила ребенка в Литве. Воце-министр социальной защиты и труда Юстина Якштене сказала, что мать с младенцем разместили в Центре приема беженцев.
Нелегальная мигрантка родила ребенка в Литве
© Reuters / Scanpix

Литве на свет появился первый ребенок нелегальных мигрантов. Женщину с младенцем поселили в подходящих условиях в центре приема беженцев", – сказала Якштене.

По ее словам, в числе нелегальных мигрантов, которые пришли из Беларуси в Литву есть как минимум 22 беременные женщины. Она отметила, что в числе нелегалов есть около 200 детей до 3 лет.

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Вице-министр заметила, что некоторые дети живут в неподходящих условиях.

"Некоторые дети такого возраста живут в палатках, а на улице холодает. Им надо создать более подходящие условия", – акцентировала Якштене.

Вице-министр информировала, что всего в числе мигрантов есть 1300 несовершеннолетних детей.

"Это немало", – заметила вице-министр. Немало подростков пришли в Литву без сопровождения взрослых.

"У нас есть несовершеннолетние, которые пришли без взрослых, без близких, без знакомых. Есть около 50 таких детей. В основном это 16-летние-17-летние. Примерно 10 меньше 16 лет", – сказала вице-министр.

В Медининкай, где установили модульные домики для нелегальных мигрантов, министр внутренних дел Агне Билотайте представила план по переселению мигрантов в более подходящие помещения, поскольку холодный сезон не за горами.

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