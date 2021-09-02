Нелегальная мигрантка родила ребенка в Литве

"В Литве на свет появился первый ребенок нелегальных мигрантов. Женщину с младенцем поселили в подходящих условиях в центре приема беженцев", – сказала Якштене.
По ее словам, в числе нелегальных мигрантов, которые пришли из Беларуси в Литву есть как минимум 22 беременные женщины. Она отметила, что в числе нелегалов есть около 200 детей до 3 лет.
Вице-министр заметила, что некоторые дети живут в неподходящих условиях.
"Некоторые дети такого возраста живут в палатках, а на улице холодает. Им надо создать более подходящие условия", – акцентировала Якштене.
Вице-министр информировала, что всего в числе мигрантов есть 1300 несовершеннолетних детей.
"Это немало", – заметила вице-министр. Немало подростков пришли в Литву без сопровождения взрослых.
"У нас есть несовершеннолетние, которые пришли без взрослых, без близких, без знакомых. Есть около 50 таких детей. В основном это 16-летние-17-летние. Примерно 10 меньше 16 лет", – сказала вице-министр.
В Медининкай, где установили модульные домики для нелегальных мигрантов, министр внутренних дел Агне Билотайте представила план по переселению мигрантов в более подходящие помещения, поскольку холодный сезон не за горами.
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