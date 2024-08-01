Некоторым жителям Литвы придется платить „Содре“ по 64,5 евро каждый месяц

Все выпускники школ были застрахованы государством до 31 августа

С 1 сентября им придется самом платить обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), если они не поступили на дневные отделения в вузы в Литве, ЕС и странах Европейского экономического пространства и Швейцарии. Правда, молодые люди, которые учатся заочно, должны сами платить ОНЗ.

Лица старше 18 лет, которые не учатся в средней школе, профтехучилище, вузах Литвы, ЕС, если они не работают и не зарегистрированы в Службе занятости должны ежемесячно платить ОНЗ в размере 64,5 евро в месяц.