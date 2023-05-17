Некоторым водителям придется чаще проходить медкомиссию: какая периодичность установлена

Шяуляец Романас работает водителем автобуса, поэтому проходит медкомиссию каждых два года.

"Сложно, очень уж часто, было бы реже, было бы лучше", – сказал он.

Если бы не работа водителя, он должен был бы проходить комиссию раз в 5 лет.

По новому порядку, до 55 лет здоровье надо проверять раз в 10 лет, в группе 56-69 лет – раз в 5 лет, лица 70-79 лет – 1 раз в 2 года, а в группе 80 и старше – 1 раз в год.

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Значит, чем старше водитель, тем чаще он должен проверяться.

"Думаю, надо. Все же возраст делает свое, может 90-летним вообще надо запретить управлять автомобилем", – сказал один водитель.

Как только появилась информация о новом порядке, в медучреждения хлынули люди старшего возраста.

"В основном 70–75-летние, но есть и 90-летние. Они хотят продлить действие водительского удостоверения", – сказала семейный врач Раминта Станявичене.

Она рада такой активности пенсионеров, ведь у многих есть сопутствующие болезни, поэтому дополнительная проверка здоровья им только на пользу.

"Сахарный диабет, высокое давление, никто не застрахован, например, от инфаркта или инсульта за рулем. Поэтому я призываю, в том числе и своих пациентов, прийти, профилактически проверить здоровье", – сказала Станявичене.

Однако контролеры равных возможностей критикуют новый порядок, говоря, что он может дискриминировать пожилых людей.

"Может, стоит связать проверки не с возрастом, а наличием болезней, определенным состоянием, опасным для водителя или представляющим опасность во время вождения", – сказала контролер Бируте Сабатаускене.

Она считает слишком жестким решением аннулирование водительского удостоверения, если человек вовремя не прошел медкомиссию.

"Например, надо предупреждать человека о том, что скоро перестанет действовать справка, ведь до сих пор такие меры не применялись", –заметила Сабатаускене.

Однако эксперт по безопасности движения Артурас Пакенас не видит никакой дискриминации, только считает, что периодичность проверки надо увеличить до 3 лет.

"Наверное, каждых полгода или год не надо делать, как планируют, но чаще, чем молодые люди они должны проверяться", – сказал он.

Проблем не видят и шяуляйцы, которые недавно прошли медосмотр.

"Да, проверялись каждых 5 лет, сейчас придется каждых два года", – сказал водитель.

"Посмотрите в паспорт, поймете, почему. Все же возраст берет свое, и зрение, и реакция ухудшается, да и проверяться у врача надо", – сказал другой водитель.

Однако контролеры равных возможностей призывают министерство и парламент пересмотреть порядок, ведь возраст сам по себе не представляет дополнительного риска на дорогах.

Больше всего ДТП совершают лица 18–55 лет, люди старше 80 лет стали виновниками чуть более 1% ДТП.