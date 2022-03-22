Во вторник парламент Литвы в первом чтении принял соответствующие поправки к закону о страховании здоровья. По словам вице-министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, новый порядок поможет отделить тех безработных, которые ищут работу от тех, которые приходят только ради социальных гарантий.

"На самом деле есть такие люди, которые регистрируются в Службе занятости не ради работы, – они приходят, чтобы получить страховку и зачастую, чтобы получить социальную помощь, поскольку для этого их просят регистрироваться в СЗ муниципалитеты. Так складывается ситуация, при которой люди притворяются будто ищут работу, а мы делаем вид, что помогаем им в поисках работы, а на самом деле проблема совсем в другом, ее надо идентифицировать и решать", – сказал вице-министр.

"Представьте себе, человек 10 лет нигде не работал, отвык от рутины, ему сложно просто встать и пойти вовремя на работу и отработать 8 часов", – прибавил он.

Шилинскас подчеркнул, что государство будет страховать только тех людей, которые не могут временно найти работу и в силу объективных причин, например, у них есть просроченные долги, боятся, что когда они найдут работу, большую ее часть заберут коллекторы, или место работы слишком далеко от дома, или некому оставить детей, или люди присматривают за больными родителями. Сейчас на государственные деньги страхуют всех безработных, которые регистрируются в СЗ.