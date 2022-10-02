Некоторым автовладельцам обещают неприятные перемены: схитрить не получится

"Как вы знаете, борьбой с транспортным загрязнением занимаются несколько учреждений: полиция, Департамент охраны окружающей среды Министерства окружающей среды, Литовская администрация транспортной безопасности и министерство транспорта.

Мы все собрались, чтобы обсудить - как нам двигаться вперед путем усиления технических проверок, применения дополнительных мер, таких как, например, постоянная установка системы измерения загрязнения на литовских дорогах, путем усиления контроля на дорогах. И, как говорится, убрать эти крайне загрязняющие окружающую среду транспортные средства", - сказала вице-министр.

По ее словам, необходимо подчеркнуть, что каждый пятый автомобиль в возрасте от 10 до 15 лет не проходит техосмотр с первого раза.

"Это впечатляющие цифры", — сказала Р. Радавичене.

Вице-министр заявила, что смотреть только на акт технического осмотра наивно.

"Очевидно, мы слышим о примерах, когда в качестве временных решений выбирают те или иные добавки в топливо или другие уловки, которые создают эффект только на очень короткий период времени. И как только топливный бак заполнен, ситуация радикально меняется.

Так, мы говорили о необходимости рассмотреть серьезную меру - отмену действия техосмотра транспортного средства после выявления крупного нарушения, которым в данном случае следует считать сам факт загрязнения", - сказала она LNK.

Вице-министр окружающей среды Р. Радавичене заявила, что есть области, требующие улучшений: в отношении разделения полномочий, ответственности.

"Есть также план, как все это исправить. Но на сегодняшний день дорожный контроль осуществляется полицией, Литовской администрацией транспортной безопасности и Департаментом охраны окружающей среды. Загрязнение измеряется Департаментом охраны окружающей среды и Литовской администрацией транспортной безопасности.

Да, полиция не измеряет загрязнение. Но есть все возможности для сотрудничества учреждений. Речь идет о том, что в долгосрочной перспективе Департамент охраны окружающей среды также получит больше полномочий для принятия соответствующих мер или направления загрязняющего окружающую среду транспортного средства на дополнительную техническую проверку", - сказала вице-министр LNK.

По ее словам, среди ответственных учреждений шла дискуссия о том, в какой степени могут быть ограничены права владельца транспортного средства.

"Если бы было обязательное направление на повторный технический осмотр. (…) Мы все согласны с тем, что общественный интерес и желание каждого жить в чистой окружающей среде не должны затмевать возможное ограничение права частного лица. А такая вещь, как повторный технический осмотр, также может быть повторной профилактической мерой по изменению поведения", — сказала Р. Радавичене.

Реальные действия ожидаются в ближайшее время, пообещала она. Планируется изменить некоторые законодательные акты.

"В любом случае нужно быть готовым к тому, что контроль на дорогах однозначно будет больше и активнее. Какими будут меры воздействия - здесь спорный момент, но действительно очевидно, что скоро в этой сфере произойдут изменения", - сказала Р. Радавичене.