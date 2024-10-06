Некоторых жителей Вильнюса в этом сезоне ждет еще один налог

В столичных школах отопление пока не включают, поскольку температура в классах не меньше.
„Если кому-то холодно, можно одеться, есть джемперы, свитера. Дети сейчас их надевают“, – сказала директор вильнюсской начальной школы им. Пятраса Машётаса Гедре Зулонене.
В прошлом году отопление в Вильнюсе включили 10 октября.
„Обычно отопление включают в середине октября. Похолодало, но синоптики прогнозируют потепление“, – сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Отопление включают, когда три дня подряд среднесуточная температура бывает ниже 10 градусов или раньше, если заявку подписывает больше половины жителей многоквартирного дома.
„У кого есть потребности в отоплении, могут просить включить его и сейчас. Я знаю, уже сейчас есть школы, работающие в нереновированных зданиях со старыми окнами, которые начали обогреваться“, – сказал Бенкунскас.
„Если зима будет такой, как прошлая, дороже платить точно не придется“, – уверяет министр энергетики Дайнюс Крейвис.
„Сейчас на рынке цена на биотопливо ниже, мы закупили 70% биотоплива на сезон“, – сказал глава „Вильнюсских теплосетей“ Геримантас Баканас.
Однако политики упразднили льготный НДС на отопление.
Несколько лет на центральное отопление действовал нулевой НДС, сейчас он составляет 9%. Поставщики отопления не согласны с позицией министра и говорят, что отопление будет дороже.
„В самые холодные месяцы, в январе и феврале, цена должна быть ниже на 6%, но если прибавить 9% НДС, то она будет на 3% выше“, – сказал глава Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс.
Некоторых вильнюсцев ждет еще один налог. 6 евро придется заплатить за новые счетчики на отопление.
„Не будет централизованной замены счетчиков, но те, у кого истек срок действия счетчиков, могут просить поменять счетчики“, – сказал Бенкунскас.
Теплосети инвестировали 8 млн. евро в теплонасосы, которые охлаждают дым и экономят отопление. Они должны окупиться в течение 7 лет.
Поставщики тепла говорят, что счета снизились бы на 15%, если бы жители утеплили окна, привели в порядок теплоузлы, но из 20 000 многоквартирных домов реновированы сейчас всего 2000.