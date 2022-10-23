Некоторых жителей Литвы ждет подорожание кредитов: представитель банка рассказал, что делать

6 из 10 жителей Литвы говорят, что финансовые обязательства для них стали обременительными. И это говорят работающие люди.

Представитель Swedbank Томас Пуликас не исключает, что в ближайшее время немало людей столкнется с трудностями в выполнении финансовых обязательств, хотя пока данные этого не показывают.

"За последние 2-3 года особых перемен не было. Это хорошо. Но в будущем возможны перемены. Приближается отопительный сезон с большими счетами за отопление, говорят и об экономии в компаниях, людей могут отправлять в простой и т.д. Но пока мы этого не видим", – сказал Пуликас.

Он назвал несколько шагов, которые могут сделать клиенты, если столкнутся с трудностями, но для начала подчеркнул, что перед тем как брать кредит, надо взвесить свои потребности и возможности.

"Это помогут сделать и банки, поскольку – мы не даем денег тому, кто не сможет вернуть кредит. Мы оцениваем критическую ситуацию, что было бы, если бы было, и т.д. Первое – оценка потребностей и возможностей", – сказал Пуликас.

Он сказал, что у всех должна быть финансовая "подушка" на 3–6 месяца.

"Это надо сделать с самого начала, чтобы был этот резерв, на непредвиденный случай, если вдруг не будет работы. Ведь если человек лишится работы, ее поиск может занять не один месяц. Конечно, в Литве есть система социальной защиты, она помогает жителям в сложный период", – сказал Пуликас.

Если возникли проблемы, он рекомендует немедленно обращаться в финансовое учреждение и договариваться о стандартном или индивидуальном способе решения проблемы.

"Из стандартных - изменение дня оплаты кредита (если изменился день выплаты зарплаты или социального пособия). Другое решение: продление срока выплаты кредита, это поможет уменьшить сумму взноса", – советует представитель Swedbank.

Третье решение - отложить возвращение частей кредита: можно какое-то время платить только проценты и не возвращать долг.

Еще одно решение - страхование на случай болезни и безработицы.

"Если вы заболеваете, долго не можете работать или лишаетесь работы, то взносы делает страховая компания. Сегодня у нас 30–40% клиентов страхуются. Думаю, это безопасный вариант", – сказал Пуликас.

Он заметил, что совет распространяется и на лизинг.

На вопрос, насколько гибок банк при принятии таких решений, он сказал, что банк заинтересован в платежеспособности клиента.

По словам Пуликаса, к взысканию долга банк прибегает лишь в крайнем случае, сначала всегда пытаются договориться с клиентом. На вопрос, забирает ли банк в случае проблем купленный в лизинг автомобиль, представитель Swedbank сказал, что клиенту выгоднее продать автомобиль самому, так как машина будет дороже остатка лизинга.

Пуликас признал, что не всегда легко накопить финансовый резерв на 3–6 месяцев, но это ценная практика перед тем как взять деньги в долг, ведь кредит будет требовать ежемесячно отдавать часть доходов.