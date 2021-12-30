Некоторые жители по-прежнему смогут получить "паспорт возможностей", сдав тест на антитела

Напомним, что 29 декабря правительство Литвы одобрило решение не выдавать "паспорт возможностей" на основе положительного теста на антитела. Новый порядок будет действовать с 10 января 2022 года.

Если жители сдадут такие тесты до 10 января, то они получат "паспорт возможностей" на 60 дней. Представитель Минздрава Гинрета Мегелинскене и глава Центра инфекционных заболеваний Сантаришкской клиники Лигита Янчорене прокомментировали это решение.

Известно, что если человек переболел ковидом, то тест на антитела по-прежнему даст ему возможность получить документ на 60 дней.

Мегелинскене сказала, что новый порядок принят из-за распространения штамма "омикрон", который преодолевает барьер вакцины, особенно если человек привился уже давно.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний призывает привитых жителей обязательно ревакцинироваться.

"Поэтому привитым важнее ревакцинироваться, а не сдать тест на антитела", – сказала Мегелинскене.

Она заметила, что тест на антитела для получения "паспорта возможностей" не будет действителен только для привитых, всем привитым рекомендуется ревакцинироваться.

"Если человек переболел коронавирусом и не заметил этого, но потом сдал тест на антитела, и их обнаружили, то он сможет получить документ", – сказала представитель Минздрава. Такой документ будет действовать 60 дней.

Положительный тест на антитела никогда не был основанием для получения Европейского зеленого сертификата, отмечают специалисты.

Янчорене сказала, что для привитых такой тест нужен только, чтобы выяснить, формируются ли антитела после вакцинации. Эти тесты врачи назначают пациентам с проблемами иммунной системы.