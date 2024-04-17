Некоторые жители находят способ смотреть запрещенную российскую пропаганду

Министр культуры Симонас Кайрис сказал, что нет никаких сомнений - запрет на трансляцию кремлевской пропаганды необходим.
"В государстве уже принята стратегия национальной безопасности, в которой говорится об угрозах и их пресечении, по сути, больше говорили о том, продлить теперешнее блокирование российских или белорусских каналов или продлить ее действие на ограниченное время. Но пока стратегия в силе, а Россия со своими действиями и такими партнерами, как Беларусь, представляет опасность для нашей страны, нашего общества, поэтому было решено ввести запрет на неограниченное время до изменения ситуации", – заметил министр.
По его словам, до запрета, в Литве было много российских каналов. Сейчас некоторые из них запрещены во всем Евросоюзе.
"По сути благодаря усилиям Литвы, Литвы и ее коллег в Минкульте Украины, нам удалось добиться, чтобы в масштабе ЕС информацию расценивали как оружие, чтобы она стала частью пакета санкций ЕС в отношении России. Так сначала появились шесть каналов, потом больше, которые блокируют не только в Литве, но и во всем ЕС.
Важно понять, что информация, дезинформация, пропаганда - такое же оружие, как и то, что используется на войне, особенно для подготовки общества к определенным действиям на стороне врага. В конце концов, в Литве проживает немало русскоязычных, людей, которые по привычке ищут информацию или смотрят развлекательные передачи на российских каналах, но мы прекрасно знаем, как работает пропаганда агрессора, даже в развлекательные программы включают информацию, воздействующую на сознание людей, чтобы утвердить фальсифицированную историю", – сказал Кайрис.
Может, это борьба с ветряными мельницами, ведь российские каналы доступны в интернете?
Кайрис с этим не согласен: "Если мы говорим о молодом поколении, которое лучше образовано, оно ищет альтернативу в интернете, социальных сетях. Но если речь идет о людях, которые лучше разбираются в сфере информационных технологий, я думаю, они находятся в меньшей опасности, чем те, которые потребляют легко доступное российское телевидение".
Министр заметил, что Литва прилагает усилия во всех сферах – она сотрудничает с представителями социальных сетей, меняет законы, чтобы ведомства могли бороться с пропагандой.
"Я думаю, мы много сделали, мы хороший пример для других стран - надо бороться", – сказал Кайрис.
Он убежден, что как опасность сейчас надо расценивать все, что исходит от России, надо расценивать как пропаганду и дезинформацию.
"Никакие тут дополнительные критерии не нужны", – сказал политик.
Министр заверил, что думают об альтернативе для русскоговорящих людей в Литве, ведь запретами результат достигнуть нелегко.
"Для этого создан новый Фонд поддержки медиа, перед ним поставлены определенные задачи, это касается перевода литовских телепередач и расширения передач особого содержания, ведь люди ищут альтернативу. И иногда это делают не потому, что одобряют политику Путина, просто они соскучились по определенной версии представления о мире. Мы говорим о досуге, о развлекательных передачах, и тут не надо что-то изобретать. Надо говорить о доступности, о переводах, Минкульт это видит, делает, создает средства", – сказал Кайрис.