Некоторые жители могут оформить государственную пенсию: не все помнят об этой возможности

Эксперты напоминают, что доноры, которые безвозмездно сдали кровь 40 раз могут претендовать на государственную пенсию и получать две пенсии. Оформить все документы можно заранее, не дожидаясь пенсионного возраста.
По словам главы НЦК Даумантаса Гутаускаса, многим донорам эту пенсию не назначают, потому что они забывают оформить все документы.
"В соответствии с действующим порядком, люди, которые регулярно безвозмездно сдают кровь могут претендовать на имя почетных доноров и государственную пенсию второй степени. Документы можно оформить, не дожидаясь пенсионного возраста. К сожалению, многие доноры забывают об этом", – сказал он.
Именно поэтому доноров призывают оформить все документы, даже если им всего 40-45 лет и до пенсии еще далеко.
Им надо обратиться в НЦК, специалисты которого помогут оформить необходимые документы.
"Государственная пенсия донорам - символическая благодарность государства за регулярное донорство и огромную помощь в деле спасения людей. Поэтому важно не забыть и вовремя оформить документы, тогда в старости не надо будет ничего делать. Мы надеемся, что это побудит больше людей сдавать кровь и пополнить ряды доноров", – сказал Гутаускас.
Напомним, что государственная пенсия второй степени составляет 136,58 евро.
Количество доноров растет в Литве с 2020 года.
Важно знать, что кровь сдавать могут здоровые люди. Донорами не могут быть люди, которые болели или болеют онкозаболеваниями, гепатитом В и С, сифилисом, ВИЧ, а также другими хроническими тяжелым и заболеваниями.
Донорами могут быть люди в возрасте 18-65 лет: мужчины могут в год сдать кровь 6, а женщины – 4 раза.