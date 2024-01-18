Некоторые столичные дома будут подключены к централизованным сетям водоснабжения и канализации

"Чистая и качественная вода и централизованное управление сточными водами жизненно необходимы для здоровой и комфортной жизни в городе. Чтобы ускорить развитие инфраструктуры в центральной части Вильнюса, в этом году мы выделили значительно больше средств, чем когда-либо прежде", - сказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
"Спрос на подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализации города Вильнюса очень велик — мы получили рекордное количество заявок в рамках программы "Белая зона-2023". Участие муниципалитета и почти пятикратное увеличение финансирования позволит гораздо большему числу жителей получить доступ к централизованным сетям", — сказал Саулюс Савицкас, генеральный директор "Вильняус вандянис".
"Белой зоной" считаются ближайшие к центру города улицы на территории Вильнюсского городского самоуправления, где нет централизованных сетей питьевого водоснабжения и сбора бытовых сточных вод и где жители до сих пор продолжают пользоваться местными водозаборными сооружениями, очищать сточные воды на местных очистных сооружениях или использовать выгребные ямы.