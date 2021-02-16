Регистрация к специалистам через платформу Treatwell бьет рекорды. Самым большим спросом пользуются покраска волос и мужские стрижки

"Люди заждались, они истосковались по таким услугам больше, чем во время первого карантина. Как только правительство сообщило об открытии, клиенты сразу стали записываться. Например, вчера количество регистраций было рекордным", – сказала глава Treatwell Мария Антанайтите

"Как я сказала, это как лавина. Когда подтвердили факт открытия, хлынула лавина. Звонков очень много, много сообщений", – сказала парикмахер Эгле Саунорите.

"Я очень жду визита, надо стричься, думаю, это хорошо", – сказал один мужчина.

"Конечно, если открываются, значит, зеленый свет, но личное отношение не позволяет делать шаг вперед", – прокомментировала ситуацию женщина на улице.

"Конечно, уже надо делать послабления, ради психического здоровья людей, может, люди себя лучше будут чувствовать, если постригутся", – сказала другая женщина.

"Конечно, актуально, давно ждем открытия. (...) Пойду сразу, как только примут. Нет, еще не звонил записываться, но, думаю, очереди будут страшные", – сказал мужчина.

Другой собеседник предположил, что услуги парикмахеров могут подорожать.

Представители салонов красоты уверяют, что пока цены менять не будут. По их словам, сейчас всем трудно, поэтому цель - вернуть клиента, а не запугать его ценами.

"Ты не можешь драть деньги. Ерунда получится. Нет, цены будут те же. Но, после первого карантина сами клиенты оставляли щедрые чаевые", – сказал парикмахер Валерий Гигевич.

Правда, некоторые представители салонов красоты сказали, что требование 20 кв. м на одного клиента - это большая беда. По этой причине изменился график работы, некоторые салоны будут работать и в праздник.

"Сейчас видите, из 5 мест работают 2. Только так можем работать. Мощности 20-25%, это мало, но, конечно, радует, что хоть так можно работать", – сказал парикмахер.

"Есть салоны, в которых работает вообще только один человек. Поэтому время работы увеличивается. Я слышала, что многие хотят работать в воскресенье. Знаю, что 16 февраля, в праздник, многие салоны намерены работать, чтобы принять больше людей", – сказала глава Treatwell.

По словам парикмахера-дизайнера Саунорите, каждый парикмахер знает свои возможности и в соответствии с этим планирует график: "Думаю, если бы парикмахеры могли и хотели, то салоны работали бы и по 18 часов в сутки, были бы желающие постричься".

Парикмахеры считают, что действующие ограничения доставляют дополнительные неудобства.

Парикмахер Гигевич сказал, что в карантин надо было оплачивать аренду из пособия в 257 евро, а сейчас некоторые изменения деятельности будут стоить еще дороже.

"В пятницу вечером мы узнали, что парикмахеры должны работать только в респираторах. Мы знаем, что парикмахеры купили для себя и клиентов одноразовые маски, ведь клиенты приходят иногда в многоразовых, в них неудобно стричь, под маску попадают волосы. Куда теперь девать эти маски?" – вопрошает парикмахер.

Немало говорилось о том, что в карантин некоторые парикмахеры работали нелегально и они, возможно, из тени не вернутся.

"Мы заметили, что парикмахеры переходят в другие салоны, некоторые уходят вообще, и неясно, куда они ушли. Может, ищут другое место, может, работают дома, а, может, уходят в тень", – сказала Антанайтите.