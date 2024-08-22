Некоторые районы Литвы буквально тонули под дождем: жители делятся снимками

Пока дождевые тучи накрывали столицу, тонули и другие районы. Жители делятся снимками из разных уголков страны в группе „Orų entuziastai“ в Facebook. По улицам Таураге можно было пробираться, как по берегу озера. Снимком поделилась Симона.
Рокас из Кельме также поделился фотографиями сильного дождя. Здесь, кажется, дождь превратил улицы в стремительные ручьи.
А небо Укмергского района покрылось впечатляющими молниями. В Каунасе недостатка в дожде, конечно, не было, но в столице все-таки дождя не было.
Где был самый сильный дождь
По данным Гидрометеорологической службы Литвы, за предыдущий день больше всего дождя выпало: в Кельме - 29,8 мм, Мажейкяй - 22,6 мм, Таураге - 20,9 мм, Шакяй - 18,1 мм, Йонаве - 17,4 мм. Во всех этих районах фиксировался дождь опасной интенсивности, когда за 12 часов или за более короткий период времени выпадает от 15 до 49 мм осадков. „Тем не менее, наибольшая интенсивность дождя и гроз была не в Литве, а в соседней Беларуси“, - говорится на странице meteo.lt в Facebook.
Освежающая погода только на один день
В четверг погоду в Литве будет определять циклонический вихрь. В восточной части страны утро будет более ясным, облачность здесь начнет усиливаться только после полудня. На западе страны с утра появятся более плотные облака, которые принесут дождь. К вечеру во многих районах страны пройдет кратковременный дождь. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы.
Менее всего дождливая погода будет в юго-восточных районах. Будет дуть легкий юго-западный, западный ветер. В западной части страны, где облачность более активна, временами скорость ветра усилится до 15-18 м/с. День ожидается более прохладный – температура не поднимется выше 17-22 градусов.
В пятницу ночью циклон постепенно уйдет. Дожди пройдут лишь местами, с большей вероятностью в северо-западных районах. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер, поэтому вероятность образования тумана будет невысокой. Температура опуститься до 9 - 14 градусов, на побережье до 15-17 градусов. В пятницу область повышенного атмосферного давления усилится. Облаков станет еще меньше, солнце появиться во многих местах. Вероятность дождя уменьшится. Южный, юго-западный ветер уже не будет таким свежим и позволит воздуху прогреться до 21-26 градусов.