Пока на курорт приезжают те, у кого здесь есть свое жилье или же отдыхающие на выходные.

"В выходные у нас людей на самом деле много. На эти выходные ощущается пауза, наверное, из-за погоды, но в целом заполненность неплохая", – сказала глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.

Сейчас некоторые пользуются большими скидками, которые делают гостиницы.

"С одной стороны – недорого. Хочется отдохнуть от дома. Мы уже два года никуда толком не уезжали, думаем, стоит", – сказала одна из отдыхающих.

Некоторые люди уверяют, что летом поедут к морю. Другие замечают, что во время пандемии отдых планировать невозможно.

"Это еще такое туманное будущее, ведь ситуация может меняться каждый день. Нам придется к этому приспосабливаться", – сказал журналистам LNK встреченный мужчина.

Не все планируют приехать в Палангу летом.

"Мы рады провести в Паланге хотя бы один день, рады, что здесь нет людей. Это очень хорошо. Летом мы точно не поедем в Палангу", – сказала молодая женщина.

"В Литве холодно, да и неясно, какой будет ситуация – сможем ли куда-то уехать или придется пить кофе на улице", – сказал мужчина.

Журналистам удалось встретить и поклонника Паланги. "Мы проводим здесь много времени – здесь красиво, приятно, по-литовски, все свое", - сказал мужчина.

Представители гостиницы отмечают, что некоторые люди не уверены в том, что будет летом.

"Какой будет ситуация? Потребуются ли иммунные паспорта, изоляция? Еще есть вопросы, поэтому люди не спешат. Сейчас мы видим, что они смело планируют на две недели вперед, несмотря на том, что всегда могут свободно отменить бронь", – заметила Валайтене.

Однако некоторые частники уже практически заполнили летние графики. Люди стали бронировать жилье, как только сняли запрет на перемещение.

В Швянтои небольшая гостиница на 18 комнат, откроется с середины мая, но свободных номеров в ней уже почти нет.

"Июнь быстро заполнился. Едут вильнюсцы, каунасцы, которым до моря далеко, они спешат, хотят на несколько недель. На июль мест почти нет. В августе есть еще немного", – сказала владелица гостиницы Сандра Япшайте.

Недельный отдых в двухместном номере гостиницы в июне стоит 200 евро, а в июле - 500. Почти все отдыхающие едут сюда семьями.

"Дети привозят родителей. Даже делают сюрпризы. Привозят будто бы на ужин, а потом оставляют у нас на несколько дней погулять у моря. Но в основном приезжают на неделю. Это семейный отдых", – сказала Япшайте.

В этом году популярны и домики у моря. Часть из них уже забронирована.