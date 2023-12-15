Некоторые члены Сейма просят президента Литвы наложить вето на решение о легализации использования ночных прицелов на охоте

Оно также несправедливое по отношению к животным. Закон предусматривает, что ночные прицелы будут разрешены только для охоты на несколько видов инвазивных животных и переносчиков болезней животных. Однако такое правовое регулирование создаст условия для злоупотреблений, поскольку сотрудники, осуществляющие государственный контроль за охраной окружающей среды, не смогут оценить и отличить, охотились ли с использованием ночных прицелов на другие виды животных, в том числе охраняемых, например волков, или нет", - написал А. Вишняускас.

"Это не правильное (решение о легализации ночных прицелов на охоте), потому что инициаторы предлагали легализовать ночные прицелы, мотивируя это тем, что они направлены на укрепление безопасности страны, готовность общества к обороне страны. В ходе рассмотрения закона были сделаны однозначные выводы о том, что легализация прицелов ночного видения на охоте никак не меняет обороноспособность страны, не повышает готовность жителей к национальной обороне.

Представитель Союза Отечества – Христианских демократов Литвы в Сейме написал в "Facebook", что не поддерживает легализацию ночных прицелов на охоте.

По его словам, после легализации ночных прицелов на охоте будут созданы стимулы для охотничьей деятельности в еще большей степени переходить на темное время суток.

"Поэтому необходимо без каких-либо оговорок сохранить запрет на использование ночных прицелов на охоте. Есть много аргументов против. Я разочарован тем, что мои коллеги решили легализовать еще одно развлечение для охотников", - отметил консерватор.

А. Вишняускас отметил, что по перечисленным выше причинам группа членов Сейма обратилась к президенту с просьбой наложить вето на решение парламента о легализации ночных прицелов на охоте.

"Однако все еще может измениться, потому что в группе из 36 членов Сейма мы обратились к президенту с просьбой наложить вето", - сказал представитель правящей партии.

С просьбой наложить вето на вышеупомянутое решение к Г. Науседе уже обратился социал-демократ Линас Йонаускас.