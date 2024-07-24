Неизбежное повышение налога на здравоохранение: за здоровье в Литве платят мало

В этом году сумма на 1/10 больше, чем в прошлом, но денег не хватает.

„В 2016 г. мы перевели в Больничную кассу 1 млрд. евро взносов, а в 2023 г. 2,3 млрд. евро“, – сказал представитель Фонда социального страхования (“Содры“) Лаймонас Рудис.

„Если бы человек увидел, сколько он платит и сколько стоит лечение, думаю, люди так не возмущались бы“, – сказала председатель правления Литовского союза врачей Аустрида Герлякене.

Однако представитель врачей сказала, что взносы небольшие, а услуги стоят дорого.

Одни страдают и ждут, другие возмущаются необходимости доплачивать за услуги, несмотря на ежемесячные взносу по ОНЗ. Взносы индексируются и зависят от получаемых доходов.

Однако советник президента Литвы Фредерикас Янсонас сказал Žinių radijаs, что несмотря на то, что жители Литвы платят меньше ОНЗ, чем в среднем в Европе, но в виде надбавок платят намного больше. Правда, в этом сроке полномочий, по словам Дулькиса, ОНЗ повышать не будут, этим займется следующее правительство. Оппоненты критикуют такую позицию.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, странно, что люди надеются на чудо, когда платят в два раза меньше, чем в среднем по ЕС. Он сказал, что следующий непопулярный шаг - это повышение ОНЗ или уменьшение ожиданий.

„К нынешним 3,7 млрд., нужен еще 1 млрд. евро, чтобы обеспечить лечение и особенно дорогие лекарства“, – сказала депутат Юргита Сеёнене.

„Я не могу согласится с министром Дулькисом, что в первую очередь надо повышать НДС“, – сказала староста фракции соцдемов Раса Будбергите.

Янсонас сказал, что Дулькис мог повысить ОНЗ раньше.

Министр в свое оправдание говорит, что не делал этого, поскольку сначала надо было упорядочить систему здравоохранения, но он заложил фундамент для изменений.

„У нас бездонная бочка. Если для нее увеличить финансирование, то все вытечет. Да, министр собрал много шишек, за это его не любят“, – сказал Дулькис.