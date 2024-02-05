Недоступное жилье в Литве – миф? Что сейчас могут купить жители Литвы

Индекс Citus показывает, новое жилье какой площади можно купить, если брать кредит на 30 лет, при первом взносе в размере 15%, при учете, что месячный взнос не может быть больше 40% месячных доходов "на руки".

"Ситуация не хорошая и не радужная, но пока жилье в Вильнюсе еще можно купить. Даже в нынешних обстоятельствах, люди со средним достатком могут позволить себе купить жилье в столице. И речь идет о новом жилье. По нашим подсчетам, два человека со средними доходами могут купить жилье площадью 55,18 кв. м (по данным последнего квартала 2023 года). Это просторная двухкомнатная или компактная трехкомнатная квартира. Это при средних ценах, но необязательно цена будет средней: в спальных районах цены ниже, значит, и площадь может быть больше. За границей ситуация куда хуже", – сказала Савосте.