Недорогое жилье на продажу в Вильнюсе: что, за сколько и в каких районах можно купить

Delfi искала самые дешевые квартиры на портале объявлений недвижимости Aruodas.lt. Искали квартиры исключительно в Вильнюсском муниципалитете, а также устанавливали ценовой диапазон. Правда, если попробовать поискать в столице жилье за 10 и 20 тысяч евро, вариантов почти не предлагалось, поэтому окончательный ценовой диапазон был установлен на уровне 30 тысяч евро. Предлагаются 23 объявления о продаже жилья в Вильнюсе, цена которых не превышает указанную сумму.

Анализируя объявления о продаже жилья, складывается впечатление, что недорогие квартиры можно найти в различных микрорайонах столицы. Действительно, одно жилье не равно другому – некоторые требуют ремонта, а другие - настоящая ценность.

Большинство квартир продаются на аукционе