Недорогое жилье на продажу в Вильнюсе: что, за сколько и в каких районах можно купить

Delfi искала самые дешевые квартиры на портале объявлений недвижимости Aruodas.lt. Искали квартиры исключительно в Вильнюсском муниципалитете, а также устанавливали ценовой диапазон. Правда, если попробовать поискать в столице жилье за 10 и 20 тысяч евро, вариантов почти не предлагалось, поэтому окончательный ценовой диапазон был установлен на уровне 30 тысяч евро. Предлагаются 23 объявления о продаже жилья в Вильнюсе, цена которых не превышает указанную сумму.
Анализируя объявления о продаже жилья, складывается впечатление, что недорогие квартиры можно найти в различных микрорайонах столицы. Действительно, одно жилье не равно другому – некоторые требуют ремонта, а другие - настоящая ценность.
Большинство квартир продаются на аукционе
Восемь из 23 квартир будут проданы на аукционе и торгах. Цена некоторых из этих квартир составляет менее 20 тысяч евро, но большинство из них превышает этот лимит. Рядом с каждым объявлением о продаже недвижимости, в котором упоминается квартира, выставленная на аукцион, указано, что квартира продается в нынешнем состоянии. Поэтому в таком жилье можно найти всякое.
Одна такая квартира есть в Веркяй. Двухкомнатная квартира в кирпичном доме. В рекламе указано, что внутренняя отделка квартиры обшарпанная, окна деревянные, двери тоже деревянные. Площадь квартиры чуть больше 40 кв.м, за квартиру с вас запросят заплатить чуть больше 21 тыс. евро.
Следующая квартира, выставленная на аукцион, находится в Жирмунай, на улице Калварию. Это квартира, площадью 13 кв. метров, находится в кирпичном жилом доме. Эта квартира продается с помещениями общего пользования, ее цена почти 30 тыс. евро.
В список жилья, продаваемого на аукционе, добавлена квартира в Паняряй. Цена трехкомнатной квартиры, расположенной в деревянном доме и отапливаемой твердым топливом, начинается от 26,5 тыс. евро. Говорят, что сам деревянный дом был построен в 1940-х годах, и в доме можно найти реликвии более ранних времен, например, старинную печь.
Самое дешевое жилье – в Науйининкай, Науйойи-Вильне
А теперь давайте осмотрим чуть более дорогие квартиры в столице, которые уже не продаются на аукционах. Правда, если рассматривать каждое жилье в отдельности, бросается в глаза, что больше всего дешевой недвижимости продается в районах Науйининкай и Науйойи-Вильне. Продается однокомнатная квартира в Науйининкай, улица Шалткалвю. Расположена в кирпичном доме общежития, в многоквартирном доме проведено центральное отопление. "Квартира требует ремонта, удобства общие", - отмечается в объявлении объекта недвижимости. Площадь данной квартиры составляет 24 кв. метра, квартира обойдется ровно в 28 тыс. евро.
На тысячу евро дешевле продается однокомнатная квартира в Науйойи-Вильне. Это квартира площадью чуть больше 22 кв. метров в кирпичном многоквартирном доме, за эту квартиру просят заплатить 27 тыс. евро.
Правда, что в этом жилье, как описано выше, нет ванной комнаты и кухни, поэтому вам придется делить эти удобства со своими соседями.
Что еще можно приобрести до 30 тыс. евро?
На этот раз Delfi рассмотрел самые дешевые квартиры, выставленные на продажу в Вильнюсе. Правда, более бдительные жители, ищущие именно объекты жилой недвижимости, могли заметить, что на вышеупомянутом рекламном портале можно найти и неожиданные предложения. Например, в Науйининкай за 23 тыс. евро предлагается приобрести нежилое помещение – жилье без мебели, хотя оно находится в жилом доме.
Площадь такого помещения чуть больше 50 кв. метров, окон нет. Продается еще одно нежилое помещение в сянюнии Расу - склад. Он продается полностью меблированным, включая пианино и ярко-красный диван.
Наконец поисковики могут найти объявление о трехкомнатной квартире в Науйойи-Вильне. За квартиру просят 16,5 тыс. евро, хотя квартира, как видно по фотографиям и информации в объявлении, сильно пострадала от пожара.