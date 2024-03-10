Недоразумения не прекращаются: жители бросают оранжевые пакеты в контейнер для стекла

С 1 января 2024 года в Вильнюсе действует новый порядок сортировки пищевых отходов - их надо собирать в специальные оранжевые пакеты и потом в этих пакетах выбрасывать в контейнер с коммунальными отходами. Не всем понятен новый порядок, есть люди, которые выбрасывают такие пакеты в контейнеры для стекла, пишет портал madeinvilnius.lt.