Недоразумения не прекращаются: жители бросают оранжевые пакеты в контейнер для стекла

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

С 1 января 2024 года в Вильнюсе действует новый порядок сортировки пищевых отходов - их надо собирать в специальные оранжевые пакеты и потом в этих пакетах выбрасывать в контейнер с коммунальными отходами. Не всем понятен новый порядок, есть люди, которые выбрасывают такие пакеты в контейнеры для стекла, пишет портал madeinvilnius.lt.

Пакеты сделали оранжевыми, чтобы они были заметнее в общем потоке мусора. Однако не все жители выбрасывают оранжевые пакеты в общие контейнеры. В социальных сетях люди делятся фотографиями оранжевых пакетов в контейнерах для стекла.

Напоминает, что пищевые отходы в оранжевых пакетах надо бросать в общие контейнеры с коммунальными отходами.

Delfi напоминает, что оранжевые пакеты на 9 месяцев (3 упаковки) и емкости для сортировки муниципалитет выдает жителям бесплатно.

Получить их можно в муниципалитете на проспекте Конституциёс, 3 (в рабочие дни с 11 до 14 ч.), а также во всех староствах и на площадках для крупногабаритного мусора.

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