Недоразумения не прекращаются: жители бросают оранжевые пакеты в контейнер для стекла

Пакеты сделали оранжевыми, чтобы они были заметнее в общем потоке мусора. Однако не все жители выбрасывают оранжевые пакеты в общие контейнеры. В социальных сетях люди делятся фотографиями оранжевых пакетов в контейнерах для стекла.
Напоминает, что пищевые отходы в оранжевых пакетах надо бросать в общие контейнеры с коммунальными отходами.
Delfi напоминает, что оранжевые пакеты на 9 месяцев (3 упаковки) и емкости для сортировки муниципалитет выдает жителям бесплатно.
Получить их можно в муниципалитете на проспекте Конституциёс, 3 (в рабочие дни с 11 до 14 ч.), а также во всех староствах и на площадках для крупногабаритного мусора.