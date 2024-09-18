Недоразумение из-за синей зоны: в Тракай мужчина заплатил за парковку и получил штраф

История произошла в выходные в сентябре, мужчина по ошибке заплатил за парковку в другой зоне и поэтому получил штраф.

„Эта история должна защитить от двойной оплаты услуги. В выходные мы с семьей побывали в Тракай. Поставили машину, заплатили за парковку через приложение Unipark. Потом вернулись и видим штраф, выписанный Тракайским муниципалитетом“, – рассказал Ремигиюс.

Консультант муниципальной компании Trakų paslaugos сказал, что там разная разметка зон.

„На консультант сказал: „синяя и еще более синяя“. Программа зафиксировала машину на более синей зоне (т.е. Unipark), хотя нас там не было.