Недооценненый город Литвы, идеальное место для летнего отдыха: его сравнивают с Барселоной

На вопрос, часто ли она путешествует по Литве, Номбеко Аугусте рассказала, что в последнее время как раз часто ездит в незнакомые места.
„Сейчас мы с подругой пишем песни, ездим куда-нибудь – необязательно по Литве, но вокруг Вильнюса. Недавно открыли для себя Ширвинтос – там очень красиво, есть приятное кафе“, – рассказала певица.
На этот раз Гасановас и Номбеко Аугусте приехали в Клайпеду.
„Это мой любимый город, я его обожаю, – признался Гасановас. – Мне кажется, что Клайпеду недооценивают – это великолепный, большой город у моря. Я всегда сравниваю Клайпеду с Барселоной, это тоже большой город у моря.
Здесь есть много пляжей, яхт, каналов. Это отличное место для отдыха. Моя цель сделать так, чтобы ты осталась здесь на неделю“ , - сказал Гасановас.
„Я плохо знаю Клайпеду. Была здесь, но знаю лишь несколько конкретных мест и все“, – заметила Номбеко Аугусте.
Сначала они наведались в Клайпедский государственный музыкальный театр.
„Честно говорю – я думаю, что это самый красивый театр в Литве. Здесь долго делали ремонт, инвестировали много денег, – сказал Ориюс. – Посмотри, какой он изнутри. Можно делать фотосессии, снимать клипы“.
Следующая остановка – новое колесо обозрения, с которого открываются великолепные виды. Билет для взрослого стоит 10 евро, для детей – 8. Однако открытые кабины напугали и Ориюса и Номбеко Аугусте.
„Мы раскачиваемся, ничего себе! Сколько лет этой кабине? Можно в другую? Боже мой, я первый раз в жизни боюсь колеса обозрения, обычно все бывает спокойно. Хотя этот экстрим умиляет“, – не скрывал Гасановас.
„Обычно колеса обозрения бывают стабильными, а кабины закрытыми“, – вторила ему певица.
На пике колесо обозрения остановилось, они смогли осмотреть окрестности.
„Кабина раскачивается, думаю, если попасть сюда в ветреный день, люди будут кричать. Ощущения не самые приятные и сейчас. Интересно, что кабина открывается очень просто“, – сказал Ориюс.