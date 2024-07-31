Недооценненый город Литвы, идеальное место для летнего отдыха: его сравнивают с Барселоной

На вопрос, часто ли она путешествует по Литве, Номбеко Аугусте рассказала, что в последнее время как раз часто ездит в незнакомые места.

„Сейчас мы с подругой пишем песни, ездим куда-нибудь – необязательно по Литве, но вокруг Вильнюса. Недавно открыли для себя Ширвинтос – там очень красиво, есть приятное кафе“, – рассказала певица.

На этот раз Гасановас и Номбеко Аугусте приехали в Клайпеду.

„Это мой любимый город, я его обожаю, – признался Гасановас. – Мне кажется, что Клайпеду недооценивают – это великолепный, большой город у моря. Я всегда сравниваю Клайпеду с Барселоной, это тоже большой город у моря.