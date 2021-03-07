Неделя закончится неприятной погодой: гололед, снегопад и сильный ветер

Позже, начиная с северных районов, облака будут реже, появится солнце. Утром юго-западный, западный ветер изменится с северо-запада и во многих местах временами усилится до 15-20 м / с. Из-за сильного ветра местами будет кратковременная метель и более интенсивный снегопад. Температура не поднимется выше 0-3 градусов тепла.

В ночь на понедельник циклон будет отдаляться, поэтому погода будет спокойной. Время от времени будет пасмурно, а во многих местах пройдет кратковременный снегопад. Северо-западный ветер стихнет, только у моря порывы еще будут достигать 15 м / с. Температура упадет до 2-7 градусов ниже нуля, во многих местах будет скользко.

В понедельник днем ​​поле повышенного давления усилится, в нашу страну и дальше будут идти холода. Будет пасмурно с прояснениями, местами кратковременный снегопад.Температура воздуха будет держаться в пределах 0-3 градусов, местами - до 1 градуса тепла. На большей части территории страны ожидается гололед.