Неделя закончится неприятной погодой: гололед, снегопад и сильный ветер

Позже, начиная с северных районов, облака будут реже, появится солнце. Утром юго-западный, западный ветер изменится с северо-запада и во многих местах временами усилится до 15-20 м / с. Из-за сильного ветра местами будет кратковременная метель и более интенсивный снегопад. Температура не поднимется выше 0-3 градусов тепла.
В ночь на понедельник циклон будет отдаляться, поэтому погода будет спокойной. Время от времени будет пасмурно, а во многих местах пройдет кратковременный снегопад. Северо-западный ветер стихнет, только у моря порывы еще будут достигать 15 м / с. Температура упадет до 2-7 градусов ниже нуля, во многих местах будет скользко.
В понедельник днем поле повышенного давления усилится, в нашу страну и дальше будут идти холода. Будет пасмурно с прояснениями, местами кратковременный снегопад.Температура воздуха будет держаться в пределах 0-3 градусов, местами - до 1 градуса тепла. На большей части территории страны ожидается гололед.
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