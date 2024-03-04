Неделя начинается с плохой погоды, но весна вернется

Будет дуть сильный восточный, северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Над нашей страной пройдут потоки холодного воздуха, облака будут плотными, поэтому воздух прогреется лишь до 2-7 градусов.
Во вторник вечером на небе будут плотные облака, прояснения появятся только в северных регионах. Осадки местами выпадут на юге Литвы, но в основном небольшие, преобладают дождь и морось. Восточный ветер еще усилится, будет дуть со скоростью 8-13 м/с, во второй половине ночи порывы местами могут достигнуть 15-17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла в северных регионах до 3 градусов тепла в южной части страны.
Во вторник вихрь низкого давления уйдет. Днем осадки прекратятся, облака быстро разойдутся, небо прояснится. Сильный восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, в первой половине дня местами порывы достигнут 15-17 м/с. В страну вернется чуть более теплая воздушная масса, а также появится солнце, поэтому во второй половине дня температура повысится до 5-10 градусов тепла.
В среду погоду в нашей стране начнет определять антициклон. Облака рассеются, будет преобладать ясная погода, поэтому осадков не ожидается. Ветер быстро успокоится и будет дуть преимущественно в восточном направлении, со скоростью 5-10 м/с. Ночь будет ясной, ветер утихнет, температура упадет до 0-5 градусов тепла, а днем солнце прогреет воздух до 4-9 градусов тепла.
В четверг погода не будет отличаться. Небо будет преимущественно ясным, осадков не будет. Ночью ветер будет слабым, днем ветер будет дуть со скоростью не более 3-8 м/с. Ночью похолодает до 1-6 градусов, а днем снова должно потеплеть до 4-9 градусов.
Вечер пятницы в течение дня должен оставаться ясным и солнечным. Осадков не ожидается. Ночью и днем ветер будет слабым. В страну придет масса более холодного воздуха, поэтому ночью будет холодно до 2-7 градусов, а днем температура не поднимется выше 3-8 градусов.