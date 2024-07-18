2024.07.18 11:15

Недалеко от Вильнюса открыт парк домиков в кронах деревьев

 
ru.DELFI.lt
namukai medžiuose
namukai medžiuose
ФОТО: madeinvilnius.lt

Летом многие ищут, куда бы уехать за город и увидеть что-то интересное, пишет портал madeinvilnius.lt.

Недалеко от Вильнюса находится „Парк Витяниса“, на ул. Брингишкю, 6, в Майшягале. На машине вы туда доберетесь всего за 30 минут. Парк не новый, он открылся два года назад. Не удивляйтесь, если почувствуете себя там, как на строительной площадке, поскольку парк расширяется, работы продолжаются.

В парке между соснами можно увидеть деревянные домики на высоте 5 м – они удобные, с удобствами, террасами.

Здесь нет ни стремянок, ни лестниц, к домикам ведет лесная тропа. К ним ведут две тропы (одна вверху, другая снизу), домики между собой соединены мостиками. Напротив домиков есть просторная кухня, со всем необходимым – приборами, кастрюлями, сковородками.

Домики с 1 мая по 30 сентября сдают в аренду. Есть домики со всеми индивидуальными удобствами

Здесь есть возможность и посетить баню, искупаться в водоемах, рыбачить.

В парке есть места для мангалов, бобровая тропа на болоте, детская зона, разные качели, скульптуры.

Посещение парка бесплатное.

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