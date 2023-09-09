Недалеко от Вильнюса будет открыт новый объект – парк светящихся грибов

 
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grybai
grybai
Детско-юношеский центр "Журавлиное гнездо", славящееся интересными видами деятельности с 16 сентября до 22 октября приглашают в мистический парк светящихся грибов. Парк и его экспонаты – больше 200 шт разных грибов создавали почти год. "Парк грибов" - мистическое, магическое место для всей семьи. Грибы можно трогать руками, фотографировать, снимать на видео, пишет madeinvilnius.lt.

Грибы в парке создал актер Саулюс Балтрунас.

Хозяйка "Журавлиного гнезда", писатель и общественный деятель Бируте Якучёните не может нарадоваться новым экспонатам: "Некоторые экспозиции грибов уже участвовали в мероприятиях и даже использовались для съемок комедии "Пророчество для Литвы". Те, кто их видел, радовались и улыбались. Одни грибы будут светиться, другие - мигать, третьи - издавать звуки, а некоторые – дымиться!"

"После прогулки в парке можно прийти в наш ресторан "Кормушка" и попробовать пиццу Mona ližė, выпить горячий сок и съесть медовые грибы. Тут же вы найдете сувенирную лавку", - рассказала Якучёните.

Добро пожаловать в "Парк грибов" с 16 сентября по 22 октября с четверга по воскресенье с 17 до 22 ч. Цена 10 евро.

Расположение парка на карте.

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