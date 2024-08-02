Недалеко от границы с Калининградской областью – интересный край

Именно в Шакяй, получив диплом врача в Варшаве, приехал Винцас Кудирка, автор литовского гимна. Сейчас в центре города, на берегу озера стоит памятник Кудирке. Его установили на том месте, где когда-то он принимал больных. Здесь он прожил 5 лет.
Шакяй был небольшим городом, но в нем была рыночная площадь, вокруг которой кипела жизнь.
В центре города сейчас установлен карильон из 24 колоколов.
Далее путь лежит в Кудиркос Науместис
Город находится у слияния рек Шяшупе и Ширвинта, на границе с Калининградской областью. Раньше город назывался Владиславов, Науместис, а с 1934 г. стал Куриркос Науместиром. Именно в 1034 г. на площади был установлен памятник Винцасу Кудирке работы В.Грибаса.
По словам историка Ауримаса Канапкиса, работающего в музее им. В.Кудирки, во время Второй мировой войны сгорел почти весь город, огонь не тронул лишь несколько зданий и памятник Кудирке.
„Это было единственное публичное место в советское время, где можно было прочитать текст „Национальной песни, слова были нетронуты“, – рассказал он.
Музей им. В.Кудирки в этом городе - первый музей, построенный в Литве после восстановления независимости.
В Кудиркос Науместисе Кудирка пожил последние годы своей жизни, в 1899 г. он был погребен на кладбище на горке Мейшту.
В городе на другой стороне площади есть частный музей, посвященный исчезнувшему городу – „Уголок Ширвинтос“. В этом музее собраны экспонаты из города Ширвинтос, который находился по другую сторону Шяшупе. Этот город был разрушен во время ВМВ и не восстановлен. На месте города в советское время был устроен военный полигон.
Старый мост когда-то соединял города Науместис и Ширвинтос, он находится в конце ул. Витауто, недалеко от моста стоит памятник Витаутасу Великому.
На другой стороне моста - Россия.
Кудиркос Науместис - пограничный город.
Из него стоит отправиться в Зипляйское поместье - еще одно интересное место со своей аурой, старой аллеей и виноградником.
Здесь находится Занавикский музей с интересной интерактивной экспозицией.
По словам директора музея Римы Васайтене, недавно был открыт Дом ремесленников, в нем есть и экспозиция и концертный зал.
Здесь проводят мастер-классы по выпечке хлеба и традиционных пирогов.
В Зипляйском поместье проводят различные музыкальные фестивали и другие праздники, здесь есть ресторан.