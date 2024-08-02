Недалеко от границы с Калининградской областью – интересный край

Именно в Шакяй, получив диплом врача в Варшаве, приехал Винцас Кудирка, автор литовского гимна. Сейчас в центре города, на берегу озера стоит памятник Кудирке. Его установили на том месте, где когда-то он принимал больных. Здесь он прожил 5 лет.

Шакяй был небольшим городом, но в нем была рыночная площадь, вокруг которой кипела жизнь.

В центре города сейчас установлен карильон из 24 колоколов.

Далее путь лежит в Кудиркос Науместис

Город находится у слияния рек Шяшупе и Ширвинта, на границе с Калининградской областью. Раньше город назывался Владиславов, Науместис, а с 1934 г. стал Куриркос Науместиром. Именно в 1034 г. на площади был установлен памятник Винцасу Кудирке работы В.Грибаса.