Небывалый скачок заболеваемости в Литве: 4635 новых случаев коронавируса, 6 смертей

Это рекордное количество случаев в Литве с начала пандемии.

Все скончавшиеся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1,1 тыс. человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 14,4 тыс. человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1079 человек, что на несколько человек больше, чем чем день назад, 85 из них – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 23,3 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1281,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 18,6%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 552 тыс. человек, умерло примерно 7,6 тыс. человек.