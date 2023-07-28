Небольшой аукштайтийский город порадовал вкусной едой

Ориюс в шутку сказал о своей спутнице, что она стала послом Аникщай.

"Передачу надо снимать не обо мне, а о моем муже – это его родина. Аникщай - город моей любви. Он уникален тем, что его почти не тронули руки человека, здесь много семейного бизнеса, истории, поэзии, кафе и искусства", – рассказала исполнительница.

Во время путешествия по Литве Ориюс всегда ищет интересные места, предлагающие эксклюзивные блюда.

На этот раз они отправились в ресторан Jazzu, который называется BasiBasi.

"Наверное, вся Литва знает, что с Аникщай тебя связывает не только любовь, но и бизнес. Сегодня я буду есть в этом ресторане в первый раз", – сказал Гасановас.

"Мы хотим быть ближе к природе, все продукты покупаем у местных фермеров. Меню немного меняется каждую неделю", – рассказала Арлаускайте.

Сначала они пробуют холодный борщ. "Магия в суповой тарелке", – похвалил его Гасановас.

Позже им приносят тартар из сома, куриный карбонад, сома, утиную грудку и рыбу с картошкой.