Небольшое потепление в Литве ожидается только в выходные

В пятницу циклон покинет Литву, приблизится зона высокого давления. Осадков будет меньше. Только ночью в некоторых районах ожидается небольшой снег. Днем особых осадков не ожидается. Усилится ветер, местами до 9-14 м/с.
Ночью будет 12-17 градусов мороза. Днем будет 8-13, у моря 5-7 градусов ниже нуля.
В выходные мороз немного спадет, но чаще будет идти снег.
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