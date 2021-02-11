Небольшое потепление в Литве ожидается только в выходные

В пятницу циклон покинет Литву, приблизится зона высокого давления. Осадков будет меньше. Только ночью в некоторых районах ожидается небольшой снег. Днем особых осадков не ожидается. Усилится ветер, местами до 9-14 м/с.

Ночью будет 12-17 градусов мороза. Днем будет 8-13, у моря 5-7 градусов ниже нуля.

В выходные мороз немного спадет, но чаще будет идти снег.