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Зимняя погода не отступила и в ночь на четверг. Местами шел снег. Днем синоптики прогнозируют прояснения. Небольшие осадки возможны лишь местами. Немного усилится северный, северо-восточный ветер. Днем будет 8-13, у моря 5-7 градусов мороза.
Небольшое потепление в Литве ожидается только в выходные
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В пятницу циклон покинет Литву, приблизится зона высокого давления. Осадков будет меньше. Только ночью в некоторых районах ожидается небольшой снег. Днем особых осадков не ожидается. Усилится ветер, местами до 9-14 м/с.

Ночью будет 12-17 градусов мороза. Днем будет 8-13, у моря 5-7 градусов ниже нуля.

В выходные мороз немного спадет, но чаще будет идти снег.

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