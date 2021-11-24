"У меня есть странный вопрос – почему небо сегодня фиолетовое? Это из-за высокой влажности?", – вопрошала читательница Delfi Агне.

С таким же вопросом в редакцию обратился Андрюс: "Может поясните, что происходит? Первый раз вижу такое фиолетовое небо".

Не на всех фотографиях цвет неба был таким, каким был в реальности, поскольку не все телефоны могут передать цветовую гамму.

Violetinis dangus Vilniuje. DELFI

Это явление прокомментировала климатолог Литовской гидрометеорологической службы Виктория Мачюлите.

Violetinis dangus Vilniuje. DELFI

"Да, такое явление бывает при определенных атмосферных условиях. Об этом наша служба уже информировала", – заметила она.

По словам специалистов службы, небо окрашивается в такие цвета редко, когда солнечные лучи преломляются определенным образом.

Violetinis dangus Vilniuje. L. Mickutės nuotr. DELFI

"Пурпурный цвет показывает, что в атмосфере много влаги (слабый дождь, облака), а солнце в то время было у самого горизонта (перед тем, как спряталось за горизонтом). Когда солнечный свет проходит под таким углом через толстый слой облаков из желтоватого/красноватого он становится пурпурным/фиолетовым. Примерно такого цвета небо бывает вечером, часто летом, когда солнце бывает у линии горизонта", – пояснили специалисты.

О таком небе писали 28 октября 2021 года.