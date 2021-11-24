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24 ноября, в 16 ч. небо над столицей Литвы окрасилось в необычный пурпурный, фиолетовый цвет. Вильнюсцы стали фотографировать необычное явление и присылать свои фото в редакцию портала Delfi.
Violetinis dangus Vilniuje.
Violetinis dangus Vilniuje.
© DELFI

"У меня есть странный вопрос – почему небо сегодня фиолетовое? Это из-за высокой влажности?", – вопрошала читательница Delfi Агне.

С таким же вопросом в редакцию обратился Андрюс: "Может поясните, что происходит? Первый раз вижу такое фиолетовое небо".

Не на всех фотографиях цвет неба был таким, каким был в реальности, поскольку не все телефоны могут передать цветовую гамму.

Violetinis dangus Vilniuje.
Violetinis dangus Vilniuje.
© DELFI

Это явление прокомментировала климатолог Литовской гидрометеорологической службы Виктория Мачюлите.

Violetinis dangus Vilniuje.
Violetinis dangus Vilniuje.
© DELFI

"Да, такое явление бывает при определенных атмосферных условиях. Об этом наша служба уже информировала", – заметила она.

По словам специалистов службы, небо окрашивается в такие цвета редко, когда солнечные лучи преломляются определенным образом.

Violetinis dangus Vilniuje. L. Mickutės nuotr.
Violetinis dangus Vilniuje. L. Mickutės nuotr.
© DELFI

"Пурпурный цвет показывает, что в атмосфере много влаги (слабый дождь, облака), а солнце в то время было у самого горизонта (перед тем, как спряталось за горизонтом). Когда солнечный свет проходит под таким углом через толстый слой облаков из желтоватого/красноватого он становится пурпурным/фиолетовым. Примерно такого цвета небо бывает вечером, часто летом, когда солнце бывает у линии горизонта", – пояснили специалисты.

О таком небе писали 28 октября 2021 года.

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