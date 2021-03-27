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В ночь на воскресенье Литва переходит на летнее время. Несмотря на то, что обещали, что это будет последний раз, пока Евросоюз не предоставил жителям такую возможность.
Не забудьте перевести стрелки часов: Литва переходит на летнее время
© Shutterstock

28 марта, в 3 ч. стрелки часов надо перевести на час вперед. Летом Литва находится в третьем часовом поясе (UTC+3 часа). Вечера станут светлее.

Летнее время будет действовать до последнего воскресенья октября (в последнее воскресенье октября стрелки часов переведем на час назад).

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