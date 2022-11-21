Не всем удается оформить компенсацию на отопление: требуют справку, которую невозможно получить

Жительница Вильнюса сказала журналистам, что начала оформление документов в августе, но пока неясно, дадут ли ей компенсацию.

Сначала женщина, по ее словам, должна была выписать из квартиры одного человека. Это заняло около месяца. Потом надо было предъявить справку о зарплате за три месяца, доказать, что она мать-одиночка. Для этого надо предъявить решение суда о присужденных алиментах.

"Я спрашивала при чем тут алименты, а мне ответили, если вы их не получаете, вам не полагается компенсация. Если суд не присудил мне алименты, мне ничего не полагается. Значит, мне не удалось вытребовать у мужа или договориться с ним об алиментах, поэтому мне ничего не полагается", – удивлялась женщина.

Кроме того, по ее словам, если суд присудил алименты, соответствующую справку выдают в течение нескольких месяцев. Более того, по словам женщины, у муниципалитета есть информация об алиментах, но ее недостаточно.

"Такое впечатление, что дают тому, кому хотят. Я думаю, многие люди не получат компенсации. Очень придираются. Так и говорите: компенсация будет, но будет много требований. Я тогда подумаю, стоит ли мне ходить четыре месяца или лучше брать деньги в долг", – сказала женщина.

Мать-одиночка, претендующая на компенсацию за отопление, горячую и холодную воду, должна представить муниципалитету заявку, копию документа о присужденных алиментах и копию документа о декларации места жительства ребенка (если алименты взыскивает коллектор, то справку должен дать коллектор) и если она работает, справку о зарплате за 3 последних месяца, указал порталу муниципалитет.

"Если алименты не присуждены, компенсацию не выплачивают", – сказано в ответе.

На вопрос, сколько должен длиться процесс с момента обращения за компенсацией до ее назначения, муниципалитет заметил, что около месяца с момента подачи всех необходимых документов.

Сообщается, что работники муниципалитета делают все возможное, чтобы процесс назначения компенсаций был гармоничным.

В этом году за компенсациями в Вильнюсский муниципалитет обратилось больше людей, чем в прошлом: в сентябре-октябре в Вильнюсе количество заявок было в 3 раза больше, чем год назад (31 911 и 11 380). Из-за этого образуются очереди, увеличилась нагрузка на работников муниципалитета.