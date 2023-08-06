06 августа 2023 г. 12:21

Не все вильнюсцы согласны отказаться от пластикового водительского удостоверения

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Šiaulių aps. VPK

В Литве хотят отказаться от выдачи пластикового водительского удостоверения. Их предлагают перенести в виртуальное пространство. Такое решение было бы удобнее и экологичнее. Портал madeinvilnius.lt спросил у своих читателей, что они об этом думают.

В Литве цифровые водительские удостоверения будут испытывать в следующем году, об этом в минувший понедельник информировало МВД страны. Эту услугу будет тестировать система CityBee и ее клиенты, при сотрудничестве с Regitra и МВД.

43% (476 голосов) считают, что это хорошая идея. 42% респондентов (457) такую идею не поддерживают.

5% читателей портала сказали, что уже сейчас никогда не носят с собой документ (57 голосов). 9% (94 голосов) не ответили на вопрос, поскольку не знают, что сказать.

Всего в опросе MadeinVilnius.lt, проходившем в сети с 31 июля по 4 августа участвовали 1084 жителя.

В Литве водители уже сейчас могут не возить с собой водительское удостоверение, но должны иметь при себе документ для удостоверения личности. В следующем году Литва будет тестировать электронные водительские удостоверения.

В будущем электронные права будут действовать на всей территории Евросоюза.

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