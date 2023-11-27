Не все остались довольны "черной пятницей": уже до нее фиксировались более низкие цены

"Цены не были завышены. 15 и 20 ноября были скидки в размере 5-20%. Цена на душ была изменена еще до "черной пятницы", поскольку изменились цены в каталоге производителя", – объяснили Delfi представители Voniosguru.lt.

Представители магазина отрицали, что цена в день распродаж была выше.

Странные перемены заметил и читатель Томас. По его словам, душ на сайте Voniosguru.lt 14 ноября стоил 272 евро, а 24 ноября - 659 евро (со скидкой на "черную пятницу" можно было купить за 461 евро).

Глава компании Skaitmeninė drama Айстис Матулайтис с пятницы не ответил Delfi ни по телефону, ни по электронной почте. Если будут получены объяснения, статья будет дополнена.

Она сказала, что в обычные дни шелковая наволочка со скидкой стоила 34,99 евро, а без – 69,98 евро. На "черную пятницу" со скидкой цена была 43,99 евро, а без скидки 87,98 евро.

Читатель Delfi Гедре заметила, что на "черную пятницу" на сайте Noreo цена увеличилась.

Покупатели надеются, что во время распродаж "черной пятницы" смогут сэкономить, однако на самом деле невнимательные покупатели могут остаться в проигрыше.

По данным представителей магазина, цены меняются постоянно в зависимости от ситуации на рынке.

"Мы также напоминаем, что на нашем сайте клиент может торговаться, наши менеджеры предоставляют дополнительные скидки", – сказано в ответе.

Читателя Эвалдаса удивили цены портала eavalyne.lt. Он прислал скриншот - ботинки Timberland 24 ноября стоили 144 евро, предлагалась 25% скидка. Значит, купить их можно было за 108 евро. Но рядом указана информация, что в течение последних 30 дней цена этих ботинок была 88 евро - на 20 евро ниже, чем в "черную пятницу".

Комментарий Eavalyne.lt также пока не получен.

Эксперты предупреждают, что во время таких скидок надо быть очень внимательными.

По словам эксперта по личным финансам банка SEB Сигиты Строцките-Варне, к распродажам надо готовиться, составить списки товаров, проанализировать цены. Если у вас под рукой будет такой план, то это поможет избежать промашек.