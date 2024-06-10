Не все коту Масленица: в Вильнюсе за стоянку придется платить и водителям электромобилей

До сих пор электромобили можно было парковать бесплатно, если у них на номерах были специальные знаки. Сейчас ситуация меняется, за парковку в некоторых местах придется платить всем.

Представитель компании Judu Донатас Тиюнайтис сказал, что на частных стоянках и стоянках, которые администрирует JUDU, водители электромобилей не могут парковаться бесплатно.

„Кроме того, электромобили нельзя оставлять в зонах, где стоят знаки „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“ и „Бронированное место стоянки“, – сказал Тиюнайтис.