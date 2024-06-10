2024.06.10 07:15

Не все коту Масленица: в Вильнюсе за стоянку придется платить и водителям электромобилей

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
Iliustracijos - mokamas automobilių stovėjimas
Iliustracijos - mokamas automobilių stovėjimas
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Водители электромобилей долгое время могли пользоваться разными льготами, однако сейчас в столице стало меньше полос A, по которым можно ездить на электромобиле и отменяют бесплатную стоянку для них. Новшество – фиолетовые стоянки, на которых за парковку будут платить и водители электромобилей.

До сих пор электромобили можно было парковать бесплатно, если у них на номерах были специальные знаки. Сейчас ситуация меняется, за парковку в некоторых местах придется платить всем.

Представитель компании Judu Донатас Тиюнайтис сказал, что на частных стоянках и стоянках, которые администрирует JUDU, водители электромобилей не могут парковаться бесплатно.

„Кроме того, электромобили нельзя оставлять в зонах, где стоят знаки „Остановка запрещена“, „Стоянка запрещена“ и „Бронированное место стоянки“, – сказал Тиюнайтис.

Он уточнил, что фиолетовый цвет означает не цвет зоны сбора средств за парковку, а стоянки, эксплуатируемые Публичным учреждением „Услуги сообщения“ на правах доверия, на которых нет шлагбаума.

Представитель Judu представил список таких мест:

Проспект Лайсвес, 5 (ПАРОДУ);

Ул. Гележинё Вилко, 6 (ЭЙГУЛЮ);

Проспект Саванорю, 31 (САВАНОРЮ);

Проспект Лайсвес, 31 (МЕРКУРИЯУС);

Ул. Атейтес, 48 / ул. Фабийонишкю, 97 и 99 (АТЕЙТЕС) ;

Ул. Калварию, 272 (ДИДЛАУКЁ).

На всех этих стоянках водителям электромобилей придется платить за услуги.

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