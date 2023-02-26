Не все кандидаты в мэры Вильнюса разрешили бы проведение шествия ЛГБТ

В минувшую среду в Институте международных отношений и политических наук 10 кандидатов в мэры Вильнюса могли представить свои приоритеты и ответить на вопросы жителей.

Один из жителей интересовался, нужно ли, по мнению кандидатов, Вильнюсу шествие Baltic Pride, представляющее большое значение для общины ЛГБТ.

Кандидат Партии свободы Томас-Витаутас Раскявичюс, самовыдвиженец Миколас Маяускас, консерватор Валдас Бенкунскас, кандидат от "Свобоы и справедливости" Артурас Зуокас, соцдем Раса Будбергите, кандидат от Литовской партии зеленых Ремигиюс Лапинскас, кандидат Движения либералов Эгле Радвиле и кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Лукас Савицкас ответили на вопрос "да".

Кандидат партии "Младая Литва" Рамоюс Гиринскас и представитель Национального объединения Витаутас Синица ответили "нет".

Зуокас, комментируя свою позицию, сказал, что речь идет "о конституционном праве".

"Хочу Вас поблагодарить. Хочу поблагодарить за то, что спустя 10 лет Вы изменили Ваше мнение, ведь в 2012 году, когда мы проводили шествие на проспекте Гедиминаса, я с Вами судился в четырех инстанциях, чтобы это право было реализовано на главной улице Вильнюса", – сказал ему Раскявичюс.

Зуокас отметил, что суды касались не шествия, а мест проведения.

Маяускас пожелал провести в Вильнюсе не шествие Baltic Pride, а парад, как в других городах Западной Европы. "На шествии ты демонстрируешь и говоришь, что равных возможностей нет, а парад - это праздник", – сказал он.

Гиринскас согласился с тем, что шествия или парады ЛГБТ+ проводят во всем мире, но, он считает, что быть им или нет, должно решать общество.

Радвиле сказала: "Я представляют Вильнюс таким городом, где и праздновать это не надо, поскольку это само собой разумеется, а праздновать мы можем и другое – хочу взглянуть выше, я в это верю, этого жду".

Синица убежден, что вопрос шествия ЛГБТ+ надо решать в суде.

"В Конституции Литвы есть принципиальная установка, что право на ассоциации и собрания - одно из существенных, но там есть и установка, по какой причине они могут быть ограничены. "Если противоречат понимаю общественной морали". Надо ответить на этот вопрос. По опросам Vilmorus за 2019 или 2020 год, мы знаем, что как в Вильнюсе, так и в остальной части Литвы общество против таких шествий. Я как политолог в Вильнюсе понимаю, что такой вопрос, скорее всего, будет поднят в суде, тогда суд даст ответ – противоречит общественной морали или нет. Может, скажет, что нет. Но это было бы спором на другом уровне, не как с Зуокасом 10 лет назад", – сказал он.

Последний Baltic Pride в Вильнюсе (12-й) состоялся в июне 2022 года, в нем участвовало около 20 000 человек. Шествие прошло без инцидентов.

Напомним, что муниципальные выборы и выборы мэров в Литве состоятся 5 марта 2023 года.