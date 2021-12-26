Хотя погода была переменчивой, фотографам удалось запечатлеть невероятно красивые моменты.
Синоптики говорят, что сложно предсказать, как долго продержится снег, поэтому откладывать зимние развлечения и прогулки не стоит. А тех, у кого еще не было такой возможности, приглашаем насладиться уже запечатленными белыми, пушистыми и невероятно красивыми кадрами этой зимы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врач из Израиля сравнил условия в Литве и в своей стране: одна вещь очень не понравилась
Литовцы более дисциплинированные люди, чем...
Коронавирус в Литве: 673 новых случая и 19 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 673 новых случая...
Заражение "омикроном" отличается от других штаммов: симптомы могут появиться раньше и они - другие (5)
Симптомы "омикрон" отличаются от симптомов предыдущих...
Литва на следующей неделе получит первое лекарство от COVID-19 (1)
На следующей неделе Литва получит первое лекарство от...
Витаутас Ландсбергис о распаде СССР: тогда произошло историческое событие огромного значения (67)
"Тогда произошло историческое событие огромного...