Не умеете кататься на лыжах? На этих горнолыжных курортах Европы вам будет чем заняться и без этого

Собираетесь впервые встать на лыжи? Если вы новичок в горнолыжном спорте или просто предпочитаете альтернативные развлечения, мы подобрали для вас семь лучших горнолыжных курортов для тех, кто не катается на лыжах.
Памятка для начинающих лыжников
- Носите много слоев одежды, так как погода в горах переменчива.
- На больших высотах ультрафиолетовые лучи хуже фильтруются, поэтому всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом.
- Обязательно наденьте теплую лыжную куртку, лыжные брюки, лыжные перчатки, очки и толстые носки.
- Шарфы могут легко зацепиться за предметы. Оставьте их дома или носите вместо них легкий снуд.
- Убедитесь, что ботинки вам подходят. Слишком тесные – и ноги будут мерзнуть, слишком свободные – и вы не сможете управлять лыжами.
7. Для семейного отдыха: Монженевр, Франция
Монтженевр, входящий в популярную 400-километровую зону катания "Млечный путь" (Milky Way), расположенную на франко-итальянской границе, представляет собой традиционную деревню с деревянными альпийскими домиками.
В Монженевре есть трассы, особенно хорошо подходящие для начинающих и средних лыжников. Пологие трассы для начинающих расходятся от центра, а 17 км трасс для беговых лыж проложены через лиственничные леса и вдоль берегов реки Кларе.
Есть здесь и места для сноубордистов, в том числе хаф-пайп международного стандарта и санная трасса для скоростного спуска. Для менее спортивных членов семьи в комплексе спа-центров и бассейнов Durancia есть детская лагуна и оздоровительная зона.
6. Для апре-ски: Санкт-Антон-ам-Арльберг, Австрия
Расположенный в Тирольских Альпах Санкт-Антон известен как "колыбель горнолыжного спорта". Именно здесь в начале 1900-х годов Иоганн "Ханнес" Шнайдер разработал технику, которая стала определять современный вид спорта.
Помимо многовековой истории, курорт имеет прекрасно развитую барную среду. Вечеринки после катания начинаются рано утром и становятся все более оживленными. К позднему вечеру можно ожидать даже танцев на столах.
5. Для любителей острых ощущений: Тинь, Франция
Тинь состоит из нескольких деревень, расположенных на обширной горнолыжной территории. Здесь представлены практически все виды зимнего спорта, которые только можно придумать. Приготовьтесь покататься на сноутюбингах, упряжках с собаками хаски или снегоступах по сверкающим альпийским лесам, а затем на коньках по замерзшему озеру.
Если эти виды спорта не дают достаточного выброса адреналина, можно попробовать параглайдинг, катание на вертолете или Pala'fou – аттракцион для смельчаков, который проносит вас по санной трассе длиной 3 км и через ледяной туннель.
4. Для гурманов: Санкт-Мориц, Швейцария
Санкт-Мориц, основанный в 1864 году, является старейшим в мире зимним спортивным курортом и жемчужиной Южных Альп. Этот курорт часто посещают знаменитости, его блестящую репутацию подкрепляют роскошные отели, рестораны, отмеченные звездами Мишлен, и дизайнерские магазины.
Для многих туристов аппетитная еда привлекает даже больше, чем снежные склоны. Здесь можно найти типично швейцарские блюда (фондю и раклетт), а также блюда с влиянием близлежащей Италии. Не уезжайте, не попробовав nusstorte (орехово-карамельное печенье) от Hanselmann, который с 1894 года является заведением в Санкт-Морице.
3. Для оздоровления: Бад-Гастайн, Австрия
Бад-Гаштайн в Австрийских Альпах наполнен очаровательными отелями, оформленными в пастельных тонах.
Курортный городок Бад-Гастайн сочетает в себе современные трассы для катания на лыжах и сноубордах с историческим центром, полным очаровательных отелей в пастельных тонах в стиле Belle Époque. Закажите процедуру в целебных пещерах и термальных курортах, впервые ставших популярными благодаря императору Францу Иосифу I во времена расцвета курорта в XIX веке.
Город, построенный в крутом ущелье горного хребта Высокий Тауэрн, разделяет впечатляющий водопад высотой 200 м. Если вы чувствуете себя авантюристом, то можете даже пролететь над ним на зиплайне. В качестве альтернативы можно воспользоваться подъемником Stubnerkogel и по подвесному мосту длиной 140 м добраться до ресторана на вершине горы.
2. За впечатляющими пейзажами: Шамони, Франция
Исторический Шамони, где в 1924 году прошли первые в мире зимние Олимпийские игры, расположился в тени Монблана. Это самая высокая гора Западной Европы, ее вечно заснеженная вершина вздымается в небо на 4 808 м.
Из Шамони можно отправиться по живописным пешеходным тропам на нижних склонах или воспользоваться канатной дорогой и насладиться 360-градусным видом на Альпы с вершины Эгюий-дю-Миди. По зубчатой железной дороге Монтенверс можно добраться до Мер-де-Глас, самого большого ледника Франции (длина 7 км, глубина 200 м).
Полюбуйтесь на зазубренные вершины гор Лез Друс и Лез Гранд Жорасс или спуститесь в ледяную пещеру, вырытую в леднике.
1. Средневековое очарование: Китцбюэль, Австрия
Китцбюэль – очаровательный средневековый город, расположенный среди гор в Австрии.
Для заядлых лыжников Китцбюэль является синонимом печально известной сложной трассы Китцбюэль-Ханенкамм Штрайф, на которую в январе съезжаются тысячи зрителей. Для других туристов сочетание привлекательного средневекового центра города и окружающих его широких долин делает его интересным круглогодичным местом отдыха.
Даже зимой в Китцбюэле много солнца, а развлечения на свежем воздухе так и манят. Исследуйте сосновые ландшафты на снегоступах или пройдитесь по пешеходной тропе, поднимаясь на гору Китцбюэлер Хорн. Если же вы предпочитаете оставаться дома, проведите день в роскошных торговых бутиках города.