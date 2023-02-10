Не удивляйтесь, если со счета списали 415 евро: это могли сделать "Содра" или Налоговая инспекция

В Литве уже несколько лет действует Информационная система ограничения денежных средств (Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS), которую администрирует Центр реестра.

Системой пользуются коллекторы, Таможенный департамент, Центробанк, "Содра" и ГНИ.

Пресс-секретарь Центра реестра Миндаугас Самкус сказал, что всего за 2022 г. система получила указания на перевод почти 1,1 млн. евро.

Это деньги 230 000 жителей и 42 000 юридических лиц.

В среднем в прошлом году у одного должника списали 415 евро. Больше всего средств списывается "Содра" - больше половины, еще треть - коллекторы. Заявок ГНИ бывает меньше, но зато суммы там больше.

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что о задолженности должников информируют по всем возможным каналам: посылают сообщения на личную страницу в "Содре" и на эл. почту.

Она напомнила, что если житель не может сразу заплатить весь долг, он может договориться и выплачивать его по частям.

Представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене сказала, что из-за пени со счета жителя могут снять больше, чем сумма долга. Она также напомнила, что должники могут договариваться и выплачивать долги частями.