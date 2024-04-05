Не трогайте эти весенние цветы: они не только находятся под охраной, но и представляют опасность

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Vėjalandės šilagėlės Neries regioniniame parke
Vėjalandės šilagėlės Neries regioniniame parke
ФОТО: Neries regioninio parko direkcija
В разных частях Литвы появились весенние цветы ветреницы раскрытой, или "сон-травы" (Pulsatilla patens). Чаще всего, это растение встречается в юго-восточной части Литвы – в сухих сосновых борах, на лесных опушках, на откосах, предпочитает легкую песчаную почву. Цветет сон-трава в апреле-мае.

Цветки у этого растения прямостоящие, вначале ширококолокольчатые, позднее звездчато раскрытые; околоцветник простой, шестилистный, с волосистыми листочками 3—4 см длиной.

Натуралисты предупреждают - не выкапывайте корневища этого растения и не рвите его цветы. Это не только нарушение закона, но и опасность для здоровья.

Gamtos dienoraštis

В Литве встречаются три вида ветреницы. Ветреница раскрытая занесена в Красную книгу Литвы и Бернскую конвенцию. Прострел луговой (Pulsatilla pratensis) также является редким видом. Прострел Вольфганга - очень редкий вид.

Все три вида ветрениц (прострелов) ядовиты. Сок прострела может вызвать кожные заболевания.

Прострел луговой - лекарственное растение.

Прострел обыкновенный и прострел весенний нередко выращивают на клумбах, выведены разные гибриды этих растений.

Vėjalandės šilagėlės
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