Не трогайте эти весенние цветы: они не только находятся под охраной, но и представляют опасность

Цветки у этого растения прямостоящие, вначале ширококолокольчатые, позднее звездчато раскрытые; околоцветник простой, шестилистный, с волосистыми листочками 3—4 см длиной.

Натуралисты предупреждают - не выкапывайте корневища этого растения и не рвите его цветы. Это не только нарушение закона, но и опасность для здоровья.

В Литве встречаются три вида ветреницы. Ветреница раскрытая занесена в Красную книгу Литвы и Бернскую конвенцию. Прострел луговой (Pulsatilla pratensis) также является редким видом. Прострел Вольфганга - очень редкий вид.

Все три вида ветрениц (прострелов) ядовиты. Сок прострела может вызвать кожные заболевания.

Прострел луговой - лекарственное растение.