"Не следует надеяться": не все литовские студенты получат места в общежитиях

"Рассчитывать, что места в общежитиях будут для всех студентов, не следует, и, наверное, этого не будет, но должны быть очень четкие приоритеты - для живущих дальше от города, живущих в семьях социального риска, получающих социальную помощь", – сказала в четверг Ю. Шюгждинене радио ЛРТ.
"Часто приоритетом являются иностранные студенты – это, конечно, важно, но очень важно, чтобы был баланс", – добавила она.
Министр также отметила, что и в других странах не все студенты получают общежития. А цена в них близка к рыночной цене на жилье.
Ю. Шюгждинене еще раз подчеркнула, что возглавляемое ею министерство не отвечает за обеспечение жильем молодежи, приезжающей на учебу в большие города.
"Есть самоуправление высшего образования, автономия, это решения вузов, особенно университетов. Они решают, сколько студентов примут (…) так что это решения высших школ", – пояснила Ю. Шюгждинене, добавив, что в министерстве все равно сформирована рабочая группа, которая будет искать места для проживания студентам вузов в общежитиях коллегий и профессиональных школ.
По словам министра, положение с нехваткой общежитий для новых студентов осложнилось из-за сегодняшней экономической и геополитической ситуации.
"Мы не ожидали, что будет такая инфляция, а тем более, что будет война в Украине. И университеты подсчитывали на основании прошлого года. Число студентов увеличилось, но не на столько, чтобы кардинально изменить ситуацию, но никто не ожидал, что так подорожает жилье", – сказала Ю. Шюгждинене.
С началом нового учебного года части студентов не хватает мест в общежитиях вузов, а цены арендуемого жилья очень высокие.
Во вторник рядом с Минобразования, науки и спорта состоялся небольшой пикет, участники которого требовали выделить студентам больше мест в общежитиях, компенсировать расходы за арендуемое жилье.
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